日圓創24年新低 瑞銀：第3季估回升到133

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

瑞銀財富管理投資總監辦公室23日表示，日圓在今年9、12月、明年3月及6月分別回升到133、130、127和124。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）日圓創下24年新低，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，日圓在今年9、12月、明年3月及6月分別回升到133、130、127和124。

瑞銀今天發布報告指出，日圓兌美元昨天一度觸及136.7，為24年以來的低點，今天早上繼續在136附近徘徊。日圓近期雖創下24年新低，但瑞銀認為後續日圓匯率將回升，主要有2個因素。

第一，美國經濟成長風險上升，開始對美元造成壓力，預計美國聯準會（Fed）明年9到12月期間要降息3次，以應對美國經濟成長和通膨放緩的挑戰；第二，日本央行上週首次強調經濟增長和通膨動態前景正在改善，在未來幾季度或為政策正常化鋪平道路。

瑞銀指出，日本國內通膨問題已嚴重影響民眾情緒，在7月10日舉行參議院大選前更為敏感。儘管日本首相岸田文雄的支持率仍高達60%，但是日經民意調查顯示，約64%受訪者認為目前通膨是不可接受的，69%受訪者不滿政府的抗通膨措施。

另外，由於日本央行大舉買進日本公債，導致日本債券市場流動性下降，瑞銀表示，不排除日本央行在7月下旬召開的政策會議上，調整殖利率曲線控制政策的可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瑞銀表示，日本央行目前手上的日本公債已占整個市場的49%，以近期購買的速度推算，未來幾週或許會突破50%。這會導致市場流動性進一步下降，從市場功能的角度來看，這是不可取的。相比之下，英國、歐洲和美國央行持有本國公債的占比分別僅39%、37%和28%左右。

瑞銀指出，日本央行7月21日的政策會議再度成為焦點，估計日本央行在7月開會前將再被迫購買大量日本公債。如果央行一次性提高日本公債殖利率上限，例如從0.25%上調至0.5%，可以避免進一步增持公債。允許殖利率適度上升也有助於緩解日圓的下行壓力。（編輯：林興盟）1110623