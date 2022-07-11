安倍晉三逝世影響安倍經濟學前景 日本恐縮減刺激規模

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日遭暗殺驟逝，使他的經濟政策遺產、所謂「安倍經濟學」短期內不太可能受任何挑戰，但終將促使現任日相岸田文雄逐漸結束安倍的政府支出和貨幣刺激政策。

路透社報導，分析師指出，由於2020年卸任首相的安倍，是日本執政黨自民黨最大派閥「清和會」的領導人，因此同屬自民黨的岸田，短時間內不太可能與忠於安倍的國會議員作對。

然而，安倍不在了，加上受到安倍遇害同情票加持，自民黨在10日的參議院選舉勝利，與盟黨的多數優勢擴大，最終可能讓岸田有足夠政治資本來改變經濟政策方向。

接近岸田的人士曾透露，岸田與幕僚想要朝向財政與貨幣政策正常化推進，逐漸退出已進行快10年的安倍經濟學實驗。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities）高級經濟學家宮前耕也表示：「安倍經濟學不太可能快速逆轉，日本短期內也不太可能退出超寬鬆貨幣政策。」

「然而長期而言，考量到弱勢日圓等問題，（日本央行）日本銀行必須考慮將它的貨幣政策進行某種形式微調。」

由於岸田屬於自民黨內較小派閥，因此在安倍和安倍派議員壓力下，他仍維持大規模振興措施，且在明年4月現任日銀總裁黑田東彥卸任時，岸田可能選出一名貨幣政策立場鴿派的通貨再膨脹論者出任新總裁。

但安倍不在了，自民黨內的權力平衡可能改變，主張政府應大舉支出及央行應實施超寬鬆貨幣政策的一派人士影響力可能逐漸減小。

瑞銀三井住友信託財富管理公司（UBS Sumi Trust Wealth Management）首席日本經濟學家青木大樹指出：「安倍領導一群通貨再膨脹論者執政黨國會議員，他們支持政府大舉開支；因此安倍不在，將對自民黨的權力平衡產生巨大影響。」

安倍為了讓日本擺脫長期通貨緊縮，2013年在強大民意支持下實施他的「三支箭」經濟政策，分別是積極的貨幣寬鬆、有彈性的財政支出及長期的成長策略。

而在黑田主導下，日銀的大規模貨幣刺激措施不僅協助扭轉不利於日本出口商的日圓長期漲勢，也推高日本股市價格、改善企業信心。

不過，經濟學家批評，安倍經濟學缺乏可靠的經濟成長策略，也沒有足夠改革來幫助日本經濟持續轉型為更有活力。

岸田至今延續安倍經濟學，他祭出大規模政府支出方案，來緩和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及近期能源與原物料價格大漲對經濟的打擊。

此外，在全球多國央行紛紛升息下，岸田仍支持日銀的超低利率政策，促使日圓匯價貶值至20年低點。

岸田10日在一個電視台節目中說：「從日本的國內生產毛額（GDP）、企業獲利和就業情況來看，安倍經濟學顯然有很棒的成果。如今重要的是如何刺激薪資成長。」

岸田最終可能尋求縮小安倍實施的激進貨幣實驗，這類實驗損害了日本金融機構獲利空間，並重創債市價格。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110711