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避免群龍無首 傳安倍派改採7人小組集體領導

2022/7/13 17:16（7/13 17:22 更新）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，他所領導的自民黨內最大派閥「安倍派」傳出可能讓會長一職暫時空缺，改採7人小組集體領導避免群龍無首，意圖維持黨內影響力。

日本時事通信社報導，安倍派（清和政策研究會，通稱安倍派）的會長安倍遭槍殺身亡，派閥內幹部已就讓會長暫時空缺展開協調。

安倍派相關人士今天透露，派閥將以72歲代理會長塩谷立等7名派閥內實力派人物成立「世話人會」（協議機制），採用7人小組集體領導方式來運作派閥，目的是以團結派閥作為優先考量，意圖維持黨內影響力。

安倍派之所以決定暫時讓會長一職出缺，主因是找不到派閥內一致認可的繼任人選。為了保持派閥內部向心力，避免分裂或混亂，安倍派的名稱將不會更改。

派閥內幹部等人已在11日進行協議，確認派閥發展的基本方向。

7人小組成員除了前總務會長塩谷外，還包括同為代理會長的68歲前政調會長下村博文、59歲參議院幹事長世耕弘成、66歲國會對策委員長高木毅、59歲前經濟再生擔當大臣西村康稔、59歲內閣官房長官松野博一，及58歲經濟產業大臣萩生田光一。

7人小組由最年長及眾議員當選次數最多的塩谷擔任代表。

安倍派共有93名國會議員，是自民黨內最大派閥。面對最快可能在8月啟動的內閣改組及黨務一級主管人事改組，安倍派希望儘速讓派閥新體制塵埃落定。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110713

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