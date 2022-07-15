安倍晉三國葬日媒指破例 輿論正反意見不一

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，首相岸田文雄昨天宣布，日本政府將於今年秋天替安倍舉辦國葬。消息一出，在日本出現贊成與反對意見，媒體也形容是「破例」。

日本前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但近年來都以「內閣．自民黨合同葬」為主流。不過，由於安倍晉三在令人震驚的暗殺事件中殞命，包括安倍派在內的保守派議員出現要求國葬的呼聲。

第二次世界大戰後為前首相舉辦的國葬，僅有1967年過世的前首相吉田茂，當時費用1810萬日圓由政府全額負擔。前首相中曾根康弘於2020年10月舉辦合同葬，費用約1億9000萬日圓（約新台幣4000萬元）由政府和自民黨各出一半，國家最終支付9643萬日圓。

不過，由於當時正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府財政本就負荷沉重，因此有部分民意認為「費用太高」，引起負面觀感。

這次安倍晉三的國葬費用由政府全額支出，網路上出現反對意見。網友在推特發文稱，「希望用這筆錢來支援國民的生活」、「因為COVID-19和高物價，有些國民的生活已經夠苦了」。

此外，由於安倍任內曾爆出財務省文件被「動手腳」的森友學園文件竄改案，網路上也出現不該舉辦國葬的意見。

時事通信社報導，對於舉辦國葬的決定，自民黨內部表示歡迎。安倍派的事務總長西村康稔指出，「對內閣的決定感到高興，這象徵安倍對國家的貢獻」；但也有人認為，「害怕會出現奇怪的神格化，不希望政治家利用這一點」。

其他政黨也有異議。立憲民主黨相關人士表示，「就這麼輕易決定好嗎？」也有人說，「在他過世後沒有立即出現批判聲音，之後會慢慢出現也不一定」。

不過，立憲民主黨內部也有人贊成國葬。立憲民主黨籍國會議員松原仁昨天在推特發文表示，「我同意國葬…但事實是，贊成與反對意見都有。我希望政府傾聽各種聲音」。

產經新聞報導，日本維新會代表松井一郎說，「我不反對，但並不是所有人都贊成」，並表示舉辦國葬要投入大量稅金，「如果引來（對遺族的）批判，相信也不是安倍所願」。

日本媒體報導，據政府消息人士透露，安倍的國葬目前可能方向是9月在日本武道館舉辦。

內閣官房長官松野博一今天表示，「具體日期、舉辦場所和規模，將與遺族及相關人士討論」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110715