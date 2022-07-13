槍殺安倍犯嫌：曾想以汽油彈攻擊統一教韓國高層

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（中央社東京13日綜合外電報導）持槍殺害日本前首相安倍晉三的41歲犯嫌山上徹也說，因母親破產所以憎恨「世界和平統一家庭聯合會」，在教會韓國高層來日本時曾想持汽油彈攻擊，但因為無法入場所以未能如願。

日本讀賣新聞報導，從統一教改名的世界和平統一家庭聯合會表示，總裁韓鶴子曾因參加2019年在愛知縣舉辦的集會來日本。

2020年後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球擴散影響，山上說，因為疫情無法出國，想接觸該名高層變得困難。

2021年9月時，山上在網路上看到一段影片，在世界和平統一家庭聯合會的代表等人成立的一個民間活動團體集會上，播放安倍的錄影致詞畫面。

山上供稱「安倍跟這個宗教團體有關聯，所以確信絕對要殺死安倍」。

世界和平統一家庭聯合會會長田中富廣11日在記者會上直接否認安倍跟他們有關。他說，安倍不是聯合會的教友，也沒有擔任顧問。

另外，相關人士透露，山上母親捐款給世界和平統一家庭聯合會的總額，可能高達1億日圓（約新台幣2181萬元）。

參與調查的相關人士說，山上母親在1998年左右開始信教，1999年6月時把繼承自山上祖父的土地，及跟兒子同住的奈良市內獨棟房屋賣掉，接著在2002年宣告破產，高額捐款可能是破產原因。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110713