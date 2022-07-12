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安倍晉三靈車最後巡禮 安倍昭惠捧牌位哀戚送別【圖輯】

2022/7/12 14:15（7/12 15:22 更新）
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安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位告別丈夫。（法新社）
安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位告別丈夫。（法新社）
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（中央社網站12日電）日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，喪禮今天下午在東京增上寺舉行，大批民眾在場外目送靈柩車離開，安倍夫人安倍昭惠坐在前座，手捧牌位、神情哀戚送丈夫最後一程。

安倍晉三告別式下午1時舉行進行至2時半，靈車繞行自民黨總部、國會大廈、首相官邸等處後，運往火葬場。

增上寺旁獻花台周邊大排長龍，許多民眾到場獻花致意。1110712

11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）
安倍夫人安倍昭惠12日坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）
已故日本前首相安倍晉三告別式結束，大批民眾在東京增上寺外目送靈柩車離開。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日
已故日本前首相安倍晉三告別式結束，大批民眾在東京增上寺外目送靈柩車離開。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，大批民眾在增上寺外目送靈柩車離開。（共同社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，大批民眾在增上寺外目送靈柩車離開。（共同社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，民眾揮手致意目送靈柩車離開。（共同社）
已故日本前首相安倍晉三告別式12日結束，民眾揮手致意目送靈柩車離開。（共同社）
靈柩車行經國會議事堂。（共同社）
靈柩車行經國會議事堂。（共同社）
民眾12日帶著合照和鮮花告別安倍晉三。（路透社）
民眾12日帶著合照和鮮花告別安倍晉三。（路透社）
日本前首相安倍晉三喪禮12日在東京增上寺舉行，場外來獻花惜別的民眾大排長龍。（共同社）
日本前首相安倍晉三喪禮12日在東京增上寺舉行，場外來獻花惜別的民眾大排長龍。（共同社）
副總統賴清德（紅圈處）前往增上寺致哀，圖為離開畫面。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日
副總統賴清德（紅圈處）前往增上寺致哀，圖為離開畫面。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日
靈車可能繞行地點。（中央社製圖）
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