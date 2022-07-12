安倍遺孀深情貼臉告別丈夫 嘆事發突然彷彿像作夢

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天以喪主身分主持安倍喪禮，談到安倍離世事發突然，彷彿還在夢中；昭惠在出殯前也向安倍靈柩獻花，並跟安倍臉貼臉約數分鐘深情惜別。

安倍8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，他的喪禮今天下午在東京增上寺舉行。喪禮由昭惠擔任喪主，首相岸田文雄等人出席致意。

日本富士新聞網報導，相關人士表示，昭惠在喪禮上說，「事情來得非常突然，現在還像在夢中一樣」。

她說，事發當天上午8時，兩人還一起吃早餐，之後她送丈夫離家。上午11時30分過後，她接獲丈夫遭槍擊的通知，還叫她不要跟婆婆安倍洋子說。

昭惠說，當下她雖然故作鎮靜，但電視上已開始播報槍擊案相關新聞。

她說，丈夫在家裡很溫柔，真心喜歡讓人開心，他也是一個喜歡為人做事的人。她相信丈夫看到這麼多人來參加喪禮，也會很開心才是。

昭惠說，真的很感謝大家一路走來這麼支持安倍，「雖然我對自己的未來感到不安，但還是謝謝大家」。

安倍晉三（左2）與安倍昭惠（左3）在1987年結婚。（共同社）

每日新聞報導，出席喪禮的人士透露，昭惠在出殯前向安倍靈柩獻花，並跟安倍遺體臉貼臉約數分鐘惜別。

昭惠在致詞時說，沒有人像丈夫這麼和善，「總是守護著我」；她相信身為政治家的丈夫一定留下很多未竟之志，「因為他已撒下很多種子，相信未來一定會萌芽」。

日刊體育報導，自民黨政調會長高市早苗今天在推特發文，向外界報告今天參加安倍喪禮，並提到昭惠在致詞時曾說：「（丈夫）臨終前有回握我的手」。

高市說，安倍喪禮已落幕，從8日事發以來，自己幾乎沒有睡，也食不下咽，身心衰弱狀態連自己的雙親過世時都不曾有過，「但從今天起如果不拚命工作的話，會對不起安倍前首相」。

高市說，8日槍擊案發生後，她就取消原訂前往九州的行程，一直到隔天上午，她都持續擔任安倍被送到奈良縣立醫科大學附設醫院的聯繫窗口。

她說，當時自己其實很苦惱，不確定她拜託醫師在昭惠抵達前持續維持安倍生命的做法是否正確，但在喪禮中聽到昭惠致詞後獲得救贖，因為昭惠說安倍臨終前有回握她的手。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1110712

安倍晉三喪禮12日增上寺舉辦，夫人安倍昭惠坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）