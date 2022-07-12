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安倍胞弟岸信夫發文悼念：日本失去無可替代領袖

2022/7/12 15:33（7/12 16:42 更新）
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日本已故前首相安倍晉三（左）胞弟岸信夫（右）首度發文悼念哥哥辭世。（圖取自twitter.com/KishiNobuo）
日本已故前首相安倍晉三（左）胞弟岸信夫（右）首度發文悼念哥哥辭世。（圖取自twitter.com/KishiNobuo）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三胞弟岸信夫，在哥哥遭槍擊離世後，今天首度發文悼念。岸信夫說，「我失去了哥哥，對日本來說，同時失去了一位無可替代的領袖」。

安倍8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭41歲犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。安倍的喪禮已在今天舉行。

日本產經新聞報導，岸信夫在推特附上兄弟兩人燦笑合照發文說，「2022年7月8日，我失去了哥哥，對日本來說，同時失去了一位無可替代的領袖」。

岸信夫說，這是以恐怖主義褻瀆民主主義，及用暴力封殺言論自由的行為，「哥哥愛著日本，為了保護這個國家，甚至把自己的生命奉獻給政治，留下來的人都很清楚」。「一直以來辛苦了，謝謝您，現在只希望您安息。」（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110712

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