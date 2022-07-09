安倍晉三友台身影回顧 多次來訪會藍綠、頻發聲挺台【圖輯】

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1995年6月27日，總統李登輝在總統府接見日本自民黨政調會訪華團安倍晉三眾議員（前左）等人。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）日本前首相安倍晉三7月8日在街頭助選時遭槍擊身亡，享壽67歲。安倍從政以來與台灣政界關係友好，曾多次訪台會晤藍綠營政治人物、頻頻在國際為台灣發聲。去年台灣COVID-19疫苗不足時，也是他居間協調，促成日本捐贈逾百萬劑AZ疫苗給台灣。中央社整理這位「最友台的日本首相」照片圖輯，一同回顧安倍晉三歷年訪台留下的珍貴畫面。

1994年9月8日，日本自民黨籍眾議員安倍晉三（左）在立法院表示，日本是獨立國家，應以貴賓身分歡迎總統李登輝出席廣島亞運會，不能處處顧忌中共反應。（中央社檔案照片）

1997年9月22日，行政院長蕭萬長（右）在行政院接見日本自民黨青年局長安倍晉三（左）等。（中央社檔案照片）

1997年9月23日，副總統連戰（左）在總統府接見日本眾議員安倍晉三（右）。（中央社檔案照片）

2004年5月20日第11屆總統陳水扁與副總統呂秀蓮就任，日本執政黨自民黨幹事長安倍晉三出席由駐日代表處在東京舉辦的慶祝酒會並致賀詞。（中央社檔案照片）

2010年10月31日，日本前首相安倍晉三（前）到台北忠烈祠向烈士致敬。（中央社檔案照片）

2010年10月31日，前總統李登輝（左）在外雙溪翠山莊會見日本前首相安倍晉三（右）。（中央社檔案照片）

2010年10月31日，總統馬英九（右）在總統府接見日本前首相安倍晉三（左），馬總統表示，松山、羽田機場對飛，台北、東京形成一日生活圈，對未來兩國觀光發展保持樂觀。（中央社檔案照片）

2010年10月31日，總統馬英九（右）晚間在總統府宴請日本前首相安倍晉三（左），2人乾杯致意。（總統府提供）

2010年11月1日，台北市長郝龍斌（前右） 陪同日本前首相安倍晉三（前左）參觀花博未來館，體驗結合工研院最新研發的重點尖端技術與國內藝術家的創意。（中央社檔案照片）

2011年9月6日，民進黨主席蔡英文（左）在台北國賓飯店與日本前首相安倍晉三（右）會晤，兩人握手致意。（中央社檔案照片）

2013年3月13日，日本首相安倍晉三在臉書上談到311東日本大震災2週年追悼儀式。他表示，2012年日本政府對台灣失禮了（指311追悼會未安排台灣代表獻花），今年他決定讓台灣代表成為唱名獻花的對象。（圖取自安倍晉三臉書）

2018年2月8日，安倍晉三親筆寫下「台灣加油」為花蓮地震受災者打氣。（圖取自instagram.com/shinzoabe）

2020年9月19日，前總統李登輝追思告別禮拜在淡水真理大學大禮拜堂舉行，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（圖）宣讀日本前首相安倍晉三悼詞。安倍晉三在悼詞說，李登輝對台灣的堅定情感與強烈使命感以及對日本期待與溫馨話語，至今仍深深刻畫在他內心，「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣。」（中央社檔案照片）

中國突然宣布暫停進口台灣鳳梨，果農猝不及防。安倍晉三2021年4月28日在推特發布這張照片，大讚台灣鳳梨看起來很好吃。（圖取自twitter.com/abeshinzo）

2021年7月29日，首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，前日本首相安倍晉三致詞時呼籲中國以寬大的心胸讓台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。（中央社檔案照片）

2022年3月22日，日華議員懇談會總會於東京舉辦年度大會，總統蔡英文（右）受邀與日本前首相安倍（螢幕）視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。（總統府提供）

日本前首相安倍晉三8日在奈良輔選站台遭槍擊不幸身亡，他縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。（中央社製圖）

（編輯：李念庭）1110709