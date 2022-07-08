前日相安倍晉三遭槍擊送醫 NHK：心肺機能停止【不斷更新】

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日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫。（美聯社）

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（中央社台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良市民幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，呈現心肺功能停止狀態。槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也，當場被警方以殺人未遂罪嫌逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭人用霰彈槍從背後開槍。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。

NHK採訪的記者當場聽到兩聲槍聲，安倍疑遭槍擊流血倒下，似乎胸部中槍，槍聲發出的10分鐘後，救護車前來，安倍被用醫療直升機緊急奈良縣立醫院急救。後來警方以涉嫌殺人未遂之由，逮捕一名40幾歲男子，並扣押此男的槍枝。

安倍今天行程有幾項街頭助選，上午在奈良市近鐵大和西大寺車站北口，預定下午在京都府四條河原町、晚上7時許到埼玉縣大宮車站西口助選。

日本本屆參議院選舉6月22日公告，選戰起跑，預定7月10日舉行投開票。（編輯：郭中翰）1110708

安倍晉三在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭人用霰彈槍從背後開槍，現場場面混亂。（路透社）

（中央社製圖）

前日相安倍晉三遭槍擊送醫 NHK：心肺機能停止（11:11）

（中央社台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫。

NHK報導， 安倍 安倍晉三小檔案 出生：1954年9月21日 現職：日本首相、自民黨總裁、眾議院議員 學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學 主要經歷：2006年首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相、2007年率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相、2012年第2次當選自民黨總裁並就任首相、2015年連任自民黨總裁並連任首相 看更多 關閉 是遭人用霰彈槍從背後開槍。安倍呈現心肺機能停止的狀態。

日本放送協會（NHK）報導，採訪的記者當場有聽到兩聲槍聲，安倍疑遭槍擊流血倒下，似乎胸部中槍，槍聲發出的10分鐘後，救護車將安倍緊急送醫。後來警方逮捕一男子。現場媒體指，凶嫌可能為40多歲的男性。（編輯：高照芬）1110708

NHK：前日相安倍晉三驚傳胸部中彈送醫（11:00）

（中央社東京8日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）引述前首相安倍晉三派系成員的說法報導，安倍晉三今天胸部中彈，已送醫治療。

另據「時事通信社」快訊指出，安倍目前處於昏迷狀態。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110708