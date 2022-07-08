安倍晉三遭槍擊 日相岸田令助選閣僚回東京

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日本前首相日本首相安倍晉三8日助選時遭槍擊緊急送醫，首相岸田文雄（圖）通知在各處助選的閣僚趕回東京。（共同社）

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（中央社台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時，遭槍擊送醫急救。日本內閣官房長官松野博一表示，在地方助選的首相岸田文雄通知在各處助選的閣僚趕回東京。

日本放送協會（NHK）報導，上午11時半（台灣時間10時半）左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議員候選人助選時，遭人用霰彈槍從背後開槍。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止狀態。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一對媒體表示，目前還不清楚安倍的身體狀況。首相官邸（行政中心）的危機管理中心已設立官邸對策室，將召開相關省廳（部會）主管開會討論因應對策。在山形縣助選的岸田文雄於第一時間接獲報告，將趕回首相官邸。岸田還下令所有在各處助選的閣僚立即返回東京。

NHK採訪的記者當場有聽到兩聲槍聲，安倍疑遭槍擊流血倒下，似乎胸部中槍。槍聲發出10分鐘後，救護車前來，並且用醫療直升機緊急將安倍送往奈良縣立醫院急救。警方以涉嫌殺人未遂，逮捕一名41歲住奈良縣的男子山上徹也，並扣押此男的槍枝。

安倍今天行程有幾項街頭助選，上午在奈良市近鐵大和西大寺車站北口，預定下午在京都府四條河原町、晚上7時許到埼玉縣大宮車站西口助選。

日本本屆參議院選舉6月22日公告，選戰起跑，預定7月10日舉行投開票。（編輯：馮昭）1110708