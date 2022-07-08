日媒：安倍晉三疑遭槍擊後無生命徵象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本媒體報導，日本前首相安倍晉三今天在奈良地區一場競選活動中疑似遭到槍擊，送醫後顯示無生命徵象。

日本放送協會（NHK）報導，當地消防局表示安倍晉三的心肺功能似乎已停止。

NHK及共同社報導，日本將在10日舉行參議院選舉，安倍今天是在選前一場助選發表談話時遭槍擊，現場有人聽見槍聲。

時事通信社引述自由民主黨消息人士的說法報導，67歲的安倍晉三當場倒下，頸部流血。

一名在場的年輕女子告訴NHK：「安倍正在演說，一名男子從後方出現。第一槍聽起來像是玩具，他沒有倒下，然後爆出一聲巨響。第2槍更明顯，可以看到火花和硝煙。第2槍後，一群人圍住安倍為他做心肺復甦。」

NHK和共同社報導，安倍似乎心肺功能停止。

數家媒體報導，安倍似乎是背後中槍，凶器可能是霰彈槍。NHK提到，已有一名男子被捕，目前尚無更多相關細節。

安倍晉三是日本在任最久的首相，他2006年擔任一年首相，2012年重掌大位至2020年。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110708