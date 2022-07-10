安倍晉三遭槍殺 犯嫌自製槍枝一次可發射6顆子彈

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，已知犯嫌行凶所使用的自製改造槍枝一次可發射6顆子彈，連距離安倍約20公尺外的選舉車都疑遭流彈波及，可見具相當威力。

日本讀賣新聞報導，相關人士透露，41歲犯嫌、前海上自衛官山上徹也所使用的改造手槍一次可以發射6顆子彈，且在犯嫌家中搜出多把類似槍枝，奈良縣警方研判，山上可能不斷嘗試製造槍枝，最後選擇殺傷力高的槍枝犯案。

山上7月8日涉嫌在奈良市近鐵大和西大寺車站外道路上，以自製改造槍枝槍殺安倍，被依現行犯逮捕。參與搜查的相關人士說，案發現場起獲的自製改造手槍長度約40公分、高度約20公分。

山上供稱，改造手槍有兩根槍管，以木板及膠帶固定，槍管內放入類似膠囊的物品，膠囊內可放入6顆子彈，所以一次擊發就可以從一根槍管內射出6顆子彈。

根據事發現場拍攝到的影像，山上在距離安倍身後約6公尺到7公尺處開槍；縣警調查停在距安倍約20公尺外道路旁的選舉車時，發現看板部分出現疑似彈痕的複數彈孔，研判可能是流彈造成，從子彈飛行距離等來看，改造槍枝可能具有相當威力。

警方在山上家搜出幾把跟犯案用槍枝構造類似的槍枝，甚至還有一把是擁有9根槍管的大型槍枝。

山上供稱，他是在網路上購買火藥及空彈匣，然後自行填裝；他還說，本來是想製造炸彈，但因為不太順利所以改成自製槍枝。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110710