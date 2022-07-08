安倍晉三遭槍擊身亡 凶嫌土製槍枝疑偽裝攝影機

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日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊送醫後不治身亡。案件仍在調查中，但各界對於凶器有諸多猜測，有人猜可能是自製槍枝，疑似偽裝成攝影機犯案。

事件發生在當地時間上午11時半左右，安倍晉三在奈良市的大和西大寺車站附近發表助選演說，從背後遭持槍男子槍擊。安倍被直升機搬送至奈良縣立醫科大學附屬醫院，心肺功能停止，院方於當地時間下午5時過後宣布安倍不治身亡。

警察當場以殺人未遂罪名逮捕41歲凶嫌山上徹也，並沒收疑似土製槍枝。

奈良縣警方表示，山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。根據現場照片，可看到凶器以黑色膠帶纏繞。

「產經體育」報導，一名50多歲男性目擊者表示，事發當時現場有數百人，「有一名男子拿著像是電視台攝影機的東西從後方接近，砰、砰擊發兩槍」。

目擊者表示：「第一發子彈擊出時還不知道發生了什麼事，第二發後就看到安倍倒下。特勤人員立刻逮捕現行犯，沒有感覺到對方有反抗意圖。」

現場瞬間發生騷動，四處傳來「趕快叫醫生！」、「AED（自動體外心臟電擊去顫器）！」，並對安倍晉三進行心臟按摩。

另一名60歲目擊者稱：「凶嫌持筒狀物，從安倍後方2到3公尺的距離射擊。並不是我所知槍枝的模樣。」

根據民眾拍攝現場畫面，可以看到槍枝擊發後冒出大量白煙，因此有專家猜測，凶嫌可能使用了現在幾乎已經不再使用的黑色火藥。

根據日媒報導，警方下午5時左右前往山上徹也以及親友的住宅，搜查是否有爆裂物。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110708

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）

安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭人持槍槍擊流血。（共同社）

安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊，醫療直升機將他送至奈良縣立醫院急救。（共同社）