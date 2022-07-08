安倍晉三助選遭槍擊 41歲前自衛隊員稱心存不滿行凶

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安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊，醫療直升機將他送至奈良縣立醫院急救。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時驚傳遭槍擊送醫，殺人未遂的41歲凶嫌遭逮捕後聲稱，因為對安倍心存不滿，因此產生刺殺的念頭。

日本放送協會（NHK）報導，事件發生在當地時間上午11時半左右，安倍晉三在奈良市的大和西大寺車站附近發表助選演說，從背後遭持槍男子槍擊。安倍隨後被直升機搬送至奈良縣立醫科大學附屬醫院。

根據消防廳，消防局在上午11時31分接獲通報，急救人員在1分鐘後出動，並於11時36分要求派遣直升機。急救人員在11時37分抵達現場，於到場17分鐘後開始運送安倍，於下午12時20分抵達醫院。

消防人員指出，安倍的頸部右側有出血傷口，左胸也有皮下出血，屬於心肺停止狀態。

在現場採訪的NHK記者表示，案發現場聽到2聲槍響，接著就看到安倍流血倒下。

警察當場以殺人未遂罪名逮捕41歲凶嫌山上徹也，並沒收疑似土製手槍。根據現場照片，可看到凶器以黑色膠帶纏繞。

防衛省相關人士指出，山上徹也曾於2003年至2005年在海上自衛隊任職。警方表示，山上供稱「對安倍前首相心有不滿，因此想要殺了他」，目前正在奈良西警察署接受審訊。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）

安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭人持槍槍擊流血。（共同社）

安倍晉三8日遭槍擊後心肺停止緊急送醫，政府相關人士表示，安倍失去意識，情況不容樂觀。（共同社）

政府相關人士對NHK表示，安倍晉三目前失去意識，情況不容樂觀。

根據現場聆聽演說的觀眾，安倍晉三才開始演說1分鐘到2分鐘，就傳來2發槍響，然後看到安倍失去意識倒下。

自民黨的奈良縣辦公室下午舉行記者會時表示，安倍晉三今天的演說行程於「昨天傍晚」敲定。

案發車站有兩條鐵路路線交會，人潮眾多，選舉時常有候選人在車站前發表演說。

一名女性現場目擊者表示，安倍當時很尋常地發表演說，有一名男子從後方接近。第一發槍擊聲相當大，安倍還沒有倒下，但隨著第二發擊出，安倍瞬間倒下。許多人湧了上來，開始對他進行心臟按摩。犯案男子沒有逃跑，當場遭到逮捕。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110708