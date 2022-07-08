安倍晉三助選常遇干擾 未料遭槍擊流血倒地

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子槍擊流血送醫。這是首度有日本政治人物在助選時遭人槍擊，震驚日本社會。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭人用槍枝從背後開槍。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。

起初的消息指出，安倍是遭人用霰彈槍槍擊，但專家指出不可能發出那樣的巨響，可能是手製的槍枝。

NHK採訪的記者當場聽到兩聲槍聲，安倍疑遭人從背後槍擊流血倒下，槍聲發出的10分鐘後，救護車前來，安倍被用醫療直升機緊急送奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。起初安倍的意識還有反應，但被後來呈現心肺停止的狀態。

警方以涉嫌殺人未遂之由，逮捕一名41歲男子山上徹也，並扣押他的槍枝。

日本本屆參議院選舉6月22日公告，選戰起跑，預定7月10日舉行投開票，安倍到處奔波為自民黨候選人助選。

6月22日中午，安倍在東京新宿西口幫東京都的候選人朝日健太郎助選時，安倍站在選舉車子，隔著大馬路的群眾當中站在第一排正中央的男子不斷的叫囂「安倍滾回去」，候選人方面的工作人員前來制止無效，安倍的幾名隨扈站在此男子前面警戒。

安倍今天上午從東京羽田機場出發，搭機抵達大阪機場後到奈良。他今天的行程有幾項街頭助選，上午在奈良市近鐵大和西大寺車站北口，預定下午在京都府四條河原町、晚上7時左右，到埼玉縣大宮車站西口助選。（編輯：高照芬）1110708