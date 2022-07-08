安倍晉三遭槍擊 傳凶嫌持霰彈槍常用於銀行搶案

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相 安倍晉三 安倍晉三小檔案 出生：1954年9月21日 學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學 主要經歷：

2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相

2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相

2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相

2015年 連任自民黨總裁並連任首相

2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡 看更多 關閉 今早在奈良市演說時遭槍擊送醫。現場目擊者先是聽到兩聲巨大槍響，然後就看到安倍失去意識流血倒地。據報導，凶嫌山上徹也疑似自製的短管霰彈槍常用於銀行搶案。

事件發生在當地時間上午11時半左右，安倍晉三在奈良市的大和西大寺車站附近發表助選演說，從背後遭持槍男子槍擊。安倍被直升機搬送至奈良縣立醫科大學附屬醫院。

警察當場以殺人未遂罪名逮捕41歲凶嫌山上徹也，並沒收疑似土製槍枝。

富士新聞網報導，根據民眾拍攝現場畫面，可以看到槍枝擊發後冒出大量白煙。煙霧散去後，穿著短袖的山上徹也伸出右手，疑似手握著槍枝。

警方表示，凶嫌山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。（圖取自twitter.com/nhk_news）

奈良縣警方表示，山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。

根據NHK公布影像與現場照片，可看到凶器以黑色膠帶纏繞。

軍事記者世良光弘指出，根據社群媒體發布的諸多凶器照片推測，山上徹也使用的可能是一種叫做「削短型霰彈槍」（sawed-off shotgun）的槍枝。這種槍枝會把槍身切短，便於使用，在海外常用於銀行搶劫等室內犯罪行動。

他指出，由於槍身被切短，射程跟著變短，導致霰彈近距離擊中槍擊對象，因此殺傷力極高。日本雖然禁止改造槍枝，但若有槍枝相關知識，進行這類改造並不困難。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110708