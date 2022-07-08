安倍晉三遭槍擊不治 妻子趕赴見最後一面

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日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，安倍的妻子安倍昭惠（後）事發後從東京趕往奈良。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊送醫，當地時間下午5時過後不治身亡，享年67歲。媒體報導，安倍的妻子安倍昭惠事發後從東京趕往奈良，下午4時55分左右抵醫院。

槍擊事件發生在當地時間上午11時半左右，安倍晉三在奈良市的大和西大寺車站附近發表助選演說，從背後遭持槍男子槍擊。安倍隨後被直升機搬送至奈良縣立醫科大學附屬醫院。

消防人員指出，安倍的頸部右側有出血傷口，左胸也有皮下出血，屬於心肺停止狀態，傷勢不樂觀。

日本放送協會（NHK）報導，院方於下午5時過後確定安倍晉三不治身亡。

安倍昭惠槍擊事發後立刻趕往奈良，富士電視台新聞網（FNN）報導，她從大和八木車站轉搭一輛銀色汽車，在下午4時55分左右抵達奈良縣立醫科大學附屬醫院。

安倍晉三與安倍昭惠在1987年結婚，膝下無子女。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110708

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選時遭槍擊，妻子安倍昭惠（左）趕赴奈良。（共同社）

日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊送醫不治身亡，享壽67歲。（法新社）