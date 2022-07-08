安倍晉三遭槍擊身亡 日本維安體制受質疑

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日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相 安倍晉三 安倍晉三小檔案 出生：1954年9月21日 學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學 主要經歷：

2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相

2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相

2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相

2015年 連任自民黨總裁並連任首相

2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡 看更多 關閉 今天遭槍擊身亡，引發外界對現場維安體制是否不夠充分的質疑。日本政府警察廳並未清楚說明安倍的維安警力人數等細節，僅說會來確認維安體制是否充分。

日本產經新聞報導，首相岸田文雄今天在官邸受訪談到安倍維安狀況時說，相信維安工作都有做到最好，但現在再次確認實際狀況也很重要。

日本富士新聞網報導，有關安倍今天在奈良市遭槍擊現場維安狀況，及到底有多少警力在場維安等細節，警察廳以會影響未來維安工作暫不公布，僅表示「奈良縣警方與警視廳的SP（特勤人員）等人，有進行必要的維安」。

但因為發生槍擊案，被問到維安體制是否充分，警察廳表示接下來會進行確認與驗證。

面對記者相繼要求警方詳細說明現場狀況及這次維安是否有問題，警察廳表示，將更進一步進行確認，針對未來對重要人士的維安體制也會來進行檢討。

日本網友在推特發文說，很明顯維安不夠充分，竟然可以讓怪人從背後接近安倍，並在那麼近的距離下開槍，這可能跟日本不太常發生槍擊案，才會讓維安如此大意。

有網友看到事發影片說，犯嫌看似第2槍才擊中安倍，一般來說第1槍槍響後，SP應該會迅速上前把首相整個圍住，所以不可能讓犯嫌可以打中第2槍，看起來維安就是不夠充分。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110708

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯山上徹也當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）