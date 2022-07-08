安倍晉三遭槍擊 胞弟防衛大臣岸信夫譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市助選時遭槍擊，妻子安倍昭惠趕赴奈良。安倍胞弟、防衛大臣岸信夫祈禱兄長平安康復，並稱發生在競選期間的槍擊案是對「民主主義的褻瀆」。

今天上午11時30分左右，67歲的安倍晉三在奈良市近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭41歲奈良縣男子山上徹也持槍槍擊，呈現心肺機能停止的狀態，情況不容樂觀。

根據日本媒體報導，安倍晉三的妻子安倍昭惠在得知消息後第一時間趕赴關西，於下午3時15分左右抵達京都，隨後在超過10位警備人員的護衛下，搭車趕往奈良。

安倍晉三的胞弟岸信夫指出，「針對前首相安倍的槍擊是對民主的褻瀆。特別是在參議院選舉期間，利用這種暴力行為壓制言論自由，我要對此予以譴責」，他並祈禱兄長平安康復。

防衛省相關人士指出，刺殺安倍的41歲凶嫌山上徹也曾於2003年至2005年在海上自衛隊任職。

岸信夫表示「知道有此報導」，並稱事件正由警方調查中，不對此發表任何評論。他還說，不論凶嫌有何背景，犯下此事均不能容許。

安倍晉三是父親安倍晉太郎的次子，岸信夫則是三子，從小過繼給母親老家。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110708