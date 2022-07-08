安倍晉三縱橫日本政壇近30年 在任最長首相

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日本前首相安倍晉三8日在奈良輔選站台遭槍擊不幸身亡，他縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。（中央社製圖）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三出生政治世家，從小耳濡目染，對政治一點也不陌生，從政生涯屢創高峰，甚至成為日本史上在位最長的首相，縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。

今天在奈良輔選站台遭槍擊不幸身亡的安倍，1954年9月21日出生於東京都，老家在山口縣，家族是政治世家，包括祖父是曾任眾議員的安倍寬、外祖父是曾任首相的岸信介、外叔公是曾任首相的佐藤榮作。安倍日後說，自己對政治是從小耳濡目染。

由於父親1991年過世，安倍為繼承父親志業與選區，在1993年舉行的第40屆眾議院大選首度當選，同期當選的知名政治人物包括現任首相岸田文雄、少子化擔當大臣野田聖子，及自民黨政務調查會長高市早苗等人。

步入政壇後的安倍，在2000年森喜朗擔任首相時，受到同黨前輩小泉純一郎舉薦入閣擔任內閣官房副長官，之後在小泉擔任首相也再度接下此職務。

圖為1956年安倍（前左）與母親岸洋子（後左）、父親安倍晉太郎（後右）及兄長安倍寬信合照。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

2006年是安倍政治生涯首次達到高峰，他以懸殊差距擊敗黨內對手麻生太郎與谷垣禎一，當選自民黨總裁，隨後在當年9月26日舉行的臨時國會被指名首相，成為日本「二次大戰後最年輕、也是首位二次大戰後出生的首相」。

不過，首度擔任首相不到一年，安倍率領的自民黨輸掉2007年7月29日舉行的參議院大選，導致黨內出現逼宮聲浪。加上自己的健康狀況也出現問題，最後不得不宣布請辭首相及自民黨總裁。

休息一段時間後，安倍2012年決定出馬角逐自民黨總裁大位，並在第2輪投票擊敗對手，創下自民黨史上請辭總裁後再度當選的首例。

安倍接著在2012年底率領自民黨贏得眾議院大選，讓自民黨重返執政，自己也順利被指名為第96屆首相，是繼前首相吉田茂後，二戰後一度請辭首相後又再度擔任首相的第2人。

安倍第2次就任首相後，儘管民調起起伏伏，也涉及幾起醜聞，但依舊穩坐大位，到2020年8月24日止，以連續在位天數2799天，一舉打破佐藤榮作創下的2798天最長紀錄，成為日本史上任期最長的首相。

安倍2020年9月16日率內閣總辭，正式卸任首相，總計他「連續」在任天數為2822天，兩任首相累計在任天數為3188天，雙創日本最長紀錄。

（中央社製圖）

圖為安倍晉三2020年8月宣布卸任首相。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

安倍政治立場雖然偏向保守，但在任首相期間顧及國際壓力，大多未親赴參拜靖國神社，而他卸任首相後3天就親赴參拜，距上次親自前往靖國神社參拜已相隔7年之久。

安倍一直念茲在茲的還有憲法修正。他在2017年的日本憲法紀念日上說，「希望2020年成為新憲法的施行年」，表達了想在憲法第9條中明載自衛隊的想法。

僅管自民黨已彙整出4大項目的修憲案，但在眾議院及參議院的憲法審查會上仍無進展，安倍則是重申希望能在任期內達成修憲目標。

他始終認為日本應該修憲，因為日本現行憲法是在日本被占領期間所制訂，已不符合現實狀況，但最讓他遺憾的，就是直到卸任都無法啟動修憲大業。

另外一件讓安倍感到遺憾的事，就是2013年以首相身分申奧成功，卻因疫情無法在任內主持東京奧運開幕式。

安倍在申奧時曾說「希望能像外祖父一樣」，但岸信介擔任首相的1959年，雖成功申辦1964年奧運，但後來也在1960年辭職，無法以首相身分迎接奧運。安倍意外跟外祖父岸信介一樣，自己任內成功申奧，卻無緣主持開幕式。

安倍今天在投身自己致力半生的政治事務時，不幸因幾聲槍響被迫劃下人生與政治生涯句點，斯人已矣，徒留槍擊案真相仍待警方查明。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110708