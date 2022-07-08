安倍晉三遭槍擊不治 自民黨：參議院選舉如期舉行

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日本前首相安倍晉三8日在奈良輔選站台遭槍擊不幸身亡。自民黨幹事長茂木敏充（圖）說，10日投開票的參議院選舉如期進行。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊送醫，傍晚不治，享壽67歲。自民黨幹事長茂木敏充說，10日投開票的參議院選舉如期進行。

日本每日新聞報導，安倍上午在奈良市為自民黨籍參議院候選人助選，在街頭演說時遭一名41歲男子槍擊，送醫急救後，主治醫師於當地時間下午5時3分（台灣時間下午4時3分）宣告安倍不治身亡。

茂木今天傍晚在自民黨總部被媒體問及10日舉行投開票的參議院選舉是否如期舉行時說：「明天是選戰最後一天，基於絕不屈服於暴力的堅定意志，已決定選舉活動如期進行。」

多位政府相關人士表示，涉嫌槍擊安倍的嫌犯、41歲的山上徹也曾在位於廣島縣的海上自衛隊吳基地任職自衛隊員3年。

嫌犯被警方當場逮捕，後來對警方供稱，他對安倍不滿，想殺死安倍才瞄準他槍擊。後來山上徹也又對警方說，自己對安倍的政治信念並無怨恨。

警方於下午5時許到嫌犯住家進行搜索，警方擔心嫌犯住家有爆裂物，因此出動特殊小組先入屋內。（編輯：陳惠珍）1110708