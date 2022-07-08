日本槍枝管制嚴格 安倍晉三遭槍擊舉國震驚

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天遭到槍擊身亡，日本全國陷入震驚與哀傷。在槍枝管制嚴格、鮮少發生政治暴力事件的日本，前國家元首遭到開槍暗殺，尤其令人震驚。

路透社報導，安倍上午在奈良市街頭進行助選演說時中槍，隨後以直升機送往醫院，於下午宣告不治。

從日本首相岸田文雄到社群媒體上的一般民眾，日本舉國上下流露哀戚。在日本，政治暴力事件罕見，上一次有卸任或在位首相遭到殺害，甚至要追溯到將近90年前。

安倍死訊傳出前，日本東京都知事小池百合子在例行記者會上強忍眼淚表示：「我深感震驚。不論基於什麼理由，這種十惡不赦的行為絕對不可饒恕，這是對民主的公然冒犯。」

26歲的東京資訊科技（IT）從業人員田中光希（Koki Tanaka，譯音）有相同看法：「我很震驚這竟然會發生在日本。」

日本的槍枝持有規定不允許私人擁有手槍，獵人僅可持有步槍執照，且必須上課，並通過筆試、精神鑑定與背景調查。

日本發生的槍擊事件，通常是黑幫使用非法槍械犯下；至於發生過的大規模殺人，例如2016年一所身心障礙者福利院的無差別殺人事件、造成19人死亡，通常是持刀行凶。

日本政治人物遭到暴力攻擊也不常見，過去半世紀案例屈指可數。最著名的是在2007年，時任長崎市長伊藤一長在競選辦公室附近遭到一名幫派分子槍擊，送醫搶救不治。這起事件便導致日本實施又更嚴格的槍枝管制。

而日本上一次有前首相遭到殺害是在1936年，即發生在2月26日的所謂「二二六事件」失敗政變，當時日本陸軍部分青年軍官率兵行刺政府及軍方高層的建制派，2名前首相遇害身亡。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110708

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊送醫不治，嫌犯山上徹也當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）

安倍晉三8日遭槍擊送醫不治，民眾在事發地點奈良街頭獻花表達哀悼。（共同社）