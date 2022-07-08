安倍晉三遇刺身亡強生蒲亭致哀 各國領袖反應一覽

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日本前首相安倍晉三（右）8日在奈良市演說時遭槍擊送醫不治身亡，俄羅斯總統蒲亭（左）向安倍的家屬致唁電。圖為2014年蒲亭與安倍晉三會面。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天幫議員候選人助選時遭槍擊，送醫治療後宣告不治，享壽67歲。各國領導人陸續表達震驚和哀悼，其中許多人在安倍長期執政期間曾與他有過工作互動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安倍晉三遇刺身亡，英國首相強生（Boris Johnson）推文指出：「他引領通過未知年代的全球領導地位，將令許多人銘記於心。我的心與他的家人、朋友及日本人民同在。值此黑暗、難過時刻，英國與你們站在一起。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布，為了表達「我們最深切的敬意」，印度明天舉國哀悼一天。

莫迪還說，安倍是「仰之彌高的全球政治家、優秀的領導人、傑出的行政官」，並強調自己與安倍的情誼「可以往前追溯到許多年前」。

安倍遇刺身亡，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說自己「對此卑劣攻擊深感震驚」，他推文表示：「向一位偉大首相的朋友和家人寄以哀思。法國與日本人民同在。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對這起槍擊表達「震驚且深感悲痛」，他推文指出：「在此艱難時刻，我們與日本緊緊站在一起。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出：「安倍晉三對選民演說時遭遇令人髮指槍擊，我深感震驚。我的心與他以及他的家人同在。北約與我們緊密夥伴日本的人民及首相岸田文雄站在一起。」

中華民國總統府指出，安倍晉三辭世，總統蔡英文痛心遺憾。

總統府在聲明中引述發言人張惇涵表示，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，「蔡總統聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友」。

路透社報導，韓國總統府青瓦台在聲明中引述總統尹錫悅所說：「我向家屬和痛失日本憲政史上在位最久首相及受人尊敬政治家的日本人民致哀。」他並強調，這起槍擊是「不可原諒的犯罪行徑」。

中國駐日本大使館在官網引述發言人所說：「我們對安倍晉三前首相遭遇槍擊事件感到震驚。安倍前首相在任期間為推動中日關係改善發展做出了貢獻。我們對他的去世表示哀悼，並向其家屬致以慰問。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，安倍生前是「澳洲偉大的朋友和盟友」，他還向日本人民說，「我們與你們一同哀悼」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱安倍是「一位了不起的人」，強調「對安倍殘忍且懦弱的謀殺令舉世震驚」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也向安倍的家屬致唁電，內文稱安倍是「一位傑出的政治家」。

蒲亭致安倍母親和妻子的信中表示：「請接受我對於您兒子和丈夫安倍晉三逝世的最深切哀悼。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110708