日相岸田弔唁外交 會晤澳洲及印度總理

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄利用國外政要訪日參加安倍晉三國葬的機會進行「弔唁外交」，繼昨與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談後，今天又分別跟澳洲及印度總理會談。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午將舉行已故前首相安倍晉三國葬，岸田文雄繼續弔唁外交，在東京都港區迎賓館與各國領袖等人會談。

岸田今天跟澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談時，除答謝對方親自前來參加安倍國葬，也表示將繼承安倍遺志，為實現「自由且開放的印度太平洋」跟澳洲進一步深化合作。

艾班尼斯說，日美澳印「四方安全對話」（Quad）若非安倍的領導力無法展開，「自由且開放的印度太平洋」非常重要，希望跟日本繼續合作邁進。

岸田接著在跟印度總理莫迪（Narendra Modi）會談時說，希望讓莫迪過去跟安倍達成的外交成就進一步發展，持續緊密合作。

莫迪則說不會忘記安倍，日後會與岸田合作將印日關係提升到更高層次。

岸田在國葬結束後，預定返回迎賓館繼續接受各國政要弔唁。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110927