韓總統尹錫悅將赴日使館弔唁安倍晉三

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅近期將前往日本駐韓大使館為已故前首相安倍晉三開設的弔唁堂進行弔唁。他並決定派遣國務總理韓悳洙、國會副議長鄭鎮碩、國會議員等組成的使節團赴日本弔唁。

韓聯社報導，總統辦公室有關人士今天在龍山總統府召開記者會發布相關消息指出，尹錫悅暫無訪日計畫。韓悳洙、外交部長朴振、國家安保室室長金成漢等官員明天將前往日本駐韓使館開設的弔唁堂弔唁。

尹錫悅也決定派遣使節團，以總統特使身分赴日，出席日本政府和自由民主黨聯合主辦的追悼儀式，並前往安倍晉三的墓地弔唁。預計使節團訪日時間將定在安倍晉三葬禮結束的12日以後。報導指出，考慮到日本的葬禮習俗，使節團訪日時間可能安排在本月底或8月初。

另一名有關人士表示，安倍晉三的親屬將於11日為其舉行葬禮，12日進行遺體火化，由海外弔唁團出席的葬禮可能安排在其後。

尹錫悅8日曾向安倍晉三妻子安倍昭惠致唁電表示慰問。他在唁電中表示，向家屬和失去日本憲政史上在任時間最長的首相、備受尊敬政治家的日本國民致以誠摯慰問。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110710