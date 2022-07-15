扶助投資抗衡中國 安倍獲譽「非洲利益捍衛者」

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）遭槍擊驟逝的日本前首相安倍晉三不僅重塑印太局勢，更以迥異於中國撒錢的方式深耕非洲。非洲領袖與媒體哀悼安倍，稱其為「非洲抗衡中國的倡議者」與「非洲利益的捍衛者」。

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，震驚國際。各界評價安倍晉三不僅奠定日本內政走向，也重塑了日本外交政策，乃至世界局勢。除在亞太地區著力外，安倍晉三在非洲的建樹與貢獻更是亞洲領袖少見。

近日許多非洲媒體都紛紛細數安倍對非洲的協助，以及他如何讓日本重新在非洲獲得影響力以抗衡佈局滲透已久的中國。

非洲主流時事平台afrik.com在槍擊案後撰文紀念安倍晉三，並以「非洲抗衡中國的倡議者」稱呼他，指出他在非洲很有名，尤其是安倍晉三於2014年1月率領34間日本大型企業負責人造訪非洲時，更是引起矚目。

時任首相的安倍晉三目標是改善日非貿易，希望與中國競爭。當時他造訪莫三比克、象牙海岸和衣索比亞。

報導指出，安倍希望成為非洲國家的喉舌，企圖對抗中國在非洲的惡意行為。

2019年8月底，安倍晉三在第7屆東京非洲發展國際會議（TICAD）閉幕演說中更強烈批評中國「毫不在乎非洲投資國的債務」。

文章最後哀嘆，安倍晉三這位「非洲利益的偉大捍衛者，就這樣離開了我們」。

在喀麥隆與瑞士皆有據點的非洲政經新聞社Ecofin也在8日槍擊案當晚刊登分析，稱安倍晉三為「日本重獲非洲影響力的工藝師」。

Ecofin分析指出，安倍晉三透過與中國大相徑庭的策略，抗衡北京在非洲的野心。文章寫道，中國通常以補助基礎建設資金借貸的方式協助非洲；日本則嘗試「大規模動員優良的民間投資」，且「不會參與以人民為代價的財富併吞或劫掠自然資源」。

報導形容安倍晉三為日非經濟關係前進的「建築師」，並認為日本在非洲的投資主要是為了改善公共服務與發展再生能源、公衛等能力。

安倍晉三驟然離世，非洲國家領袖紛紛表達深切哀悼，其中貝南前總統索格羅（Nicéphore Dieudonné Soglo）說他是「關切非洲的戰士」，協助非洲對抗飢荒。（編輯：周永捷）1110715