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安倍晉三遇刺身亡 拜登哀悼美日聯盟捍衛者

2022/7/8 21:23（7/8 21:48 更新）
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對於前日本首相安倍晉三遇刺身亡，美國總統拜登（圖）譴責暴力攻擊行為，他並讚許安倍是美日聯盟與兩國友誼的捍衛者。（圖取自facebook.com/joebiden）
對於前日本首相安倍晉三遇刺身亡，美國總統拜登（圖）譴責暴力攻擊行為，他並讚許安倍是美日聯盟與兩國友誼的捍衛者。（圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）對於前日本首相安倍晉三遇刺身亡，美國總統拜登表示震驚、憤怒與深切悲痛，並譴責暴力攻擊行為，他並讚許安倍是美日聯盟與兩國友誼的捍衛者。

安倍晉三今天幫議員候選人助選時遭槍擊，送醫治療後宣告不治，享壽67歲。

拜登（Joe Biden）今天發出聲明對安倍在競選活動上遭到槍殺的消息感到「震驚、憤怒與深切悲痛」，「對日本與所有認識他的人來說，這是個悲劇」。

拜登擔任副總統時曾造訪東京與安倍會晤，拜登表示，很榮幸曾與安倍密切合作。他也讚許安倍是美日聯盟與兩國人民友誼的捍衛者。作為在任時間最長的日本首相，安倍對自由開放印太地區的願景將持續下去。

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聲明並指出，最重要的是安倍深切關心日本民眾，畢生致力於為人民服務，即使在受到攻擊的那一刻，他也是在從事民主志業。

聲明指出，儘管許多細節尚未釐清，但絕對無法接受暴力襲擊，槍枝暴力總會為受到影響的社群留下深刻傷痕。

拜登最後表示，在這一悲痛時刻，美國與日本同在。他也向安倍家屬致上最深切哀悼。（編輯：黃自強）1110708

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