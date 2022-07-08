山上徹也槍殺安倍晉三動機待釐清 春天製槍疑似預謀

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天遭槍殺身亡，犯嫌是疑似前海上自衛隊員的41歲山上徹也。已知山上似乎在今年春天自製改造槍枝預謀犯案，但犯案後說詞前後不一，動機仍待釐清。

日本電視台報導，安倍今天上午在奈良輔選站台時遭槍擊，雖然緊急送醫救治，仍在下午確認死亡，享壽67歲。山上已依現行犯被逮捕。

犯嫌身分令人好奇，防衛省今天下午宣布，有一名跟山下徹也同名同姓的人，2002年到2005年間曾在海上自衛隊服役。但此人與犯嫌是否為同一人仍待確認。

共同社報導，據信山上是在廣島縣的吳基地服役。根據搜查相關人士所言，截至目前為止，暫時無法確認山上行凶的背後考量。

主要原因就是山上被逮後的供述前後不一，讀賣新聞報導，山上先是供稱「我就是意圖殺害（安倍）」，之後又說「並非對安倍的政治信念抱持恨意」。

根據每日新聞獨家報導，山上向警方坦承犯行時舉特定宗教團體幹部名字說，「我打算幹掉這個幹部」，陳述不自然的供述，因為這名幹部當時並不在事發現場，奈良縣警方將持續調查詳細事發經過。

在事發現場的自民黨工作人員，事發後向警方表示，犯嫌看起來不像很興奮的樣子，也沒有想逃跑的動作，犯案當下看似十分冷靜。

有關凶器的部分，搜查相關人士說，山上今天使用的凶器疑似自製改造手槍。日本朝日新聞旗下雜誌AERA網路版報導，一開始傳出是使用「霰彈槍」，但後來奈良縣警方說「不是霰彈槍，是手槍」。

警方表示，凶嫌山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。（圖取自twitter.com/nhk_news）

對槍枝相當熟悉的大日本獵友會會長佐佐木洋平說，霰彈槍的擊發聲音非常大，跟現場畫面拍攝到的截然不同，認為應該是自製手槍。

佐佐木說，如果用3D列印機製造槍枝的話，可以做的跟真的一樣，但這次看到的槍枝外觀完全不同，雖然不清楚是否用像空氣槍等槍枝進行改造，也不清楚從哪裡獲得改造零件，但有可能是從網路等地獲得改造資訊。

全日本新聞網報導，搜查相關人士表示，山上向警方供稱有關自行改造槍枝的部分，似乎不只一把，而是自製多把，且是今年春天就自製完成，從這個部分來看的話，很可能是預謀犯案。

令外界不解的是，犯嫌如何單槍匹馬手持改造手槍槍殺重要政治人物？網友在推特上也納悶說，為何無法保護安倍不受槍擊？

日媒現代BUSINESS報導，負責維安工作的民間業者牧村博一說，「這次對安倍前首相的槍擊，理應是可以防範的」。

牧村說，單從影像來看，安倍身旁的SP（特勤人員）都只往前方看，幾乎沒人警戒安倍後方，而這次槍擊事件是從後方開槍，「不是只有前方，包括後方在內，應對四周進行警戒」。

山上對安倍共開了兩槍，第1槍槍響後，可以看到安倍繼續演說，等到山上開第2槍後才倒地，牧村認為，可能是維安太過天真認為日本應該不會發生槍擊事件，不得不說現場的危機意識太過薄弱。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110708

槍擊安倍晉三的嫌犯山上徹也（灰衣者）8日遭當場逮捕壓制在地。（共同社）

圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）