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安倍晉三遇刺
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安倍晉三遭槍殺 警方發現犯嫌曾瀏覽武器製造網站

2022/7/8 20:09（7/8 20:16 更新）
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日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，警方前往41歲犯嫌山上徹也家中搜索。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，警方前往41歲犯嫌山上徹也家中搜索。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天遭41歲犯嫌山上徹也持槍殺害，當地警方前往山上家中搜索時查扣電腦，發現曾經瀏覽過武器製造網站，並在家中搜出疑似爆裂物的物品，正詳細調查中。

安倍晉三今天上午在奈良市輔選站台時遭槍擊，雖然緊急送醫救治，仍在下午確認死亡，享壽67歲。山上徹也已依現行犯被逮捕。

有關犯案動機的部分，日本TBS電視台報導，山上徹也供稱因為對特定宗教團體抱持恨意，所以鎖定跟這個宗教團體有關係的安倍晉三行凶。山上還說，因為知道安倍來到奈良所以決定行凶。這是有關犯案動機的最新報導。

富士新聞網報導，奈良縣警方今晚前往山上徹也位於奈良市的家中搜索，除了發現電腦裡留有曾造訪有關武器製造網站瀏覽紀錄外，也發現疑似爆裂物的物品，正進行詳細調查。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110708

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