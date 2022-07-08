安倍晉三遭槍擊不治 日本首相：研議舉辦國喪追悼

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市為自民黨參議院議員候選人助選時遭槍擊送醫，傍晚不治身亡，享壽67歲。日本首相岸田文雄表示，正在研議舉辦國喪等方式，追悼安倍。

安倍今天上午將近11時半在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口為自民黨籍參議院議員候選人助選時，遭41歲奈良縣男子山上徹也持槍槍擊。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。進行醫治的奈良縣立醫科大學附屬醫院院方傍晚召開記者會表示，安倍於下午5時3分不治。

聽到安倍身亡的噩耗後，岸田在首相官邸（行政中心）對媒體表示，選舉活動是民主主義的根基，在選戰中，竟然有人槍殺安倍，犯下卑劣的犯行，這絕對不能被容許。

岸田表示，原本祈禱安倍能保住性命，未料祈求落空。在接獲噩耗後，相當難過，言語無法形容心中悲慟。他祈求安倍在天之靈安息。

本屆參議院選舉6月22日公告，選戰起跑，預定7月10日舉行投開票。對於選舉是否如期舉行一事，岸田表示，一定要守住自由公正的選舉才行，基於絕不能屈服於暴力的堅定意志，明天照常舉行選舉活動。他已下令相關閣僚要確保選戰安全。

被媒體問及對安倍的看法，岸田表示，安倍身為前首相，留下很大的功績，有那樣的大功績才有現在的政權。岸田說，不論是內政或外交，安倍都給予很多寶貴的建議，自己獲得安倍許多建議，有時也受到安倍的鼓勵，回顧過往，自己獲得安倍很多、很強力的協助，由衷感謝。

岸田說，繼承安倍的意志，對日本確實負起責任，才是符合安倍心願之道。

岸田說，甫接獲安倍去世的消息，現在還沒充裕的時間去思考下一步，不過，包括舉辦國喪在內，將研議追悼安倍的方式。就政府或黨來說，為了表達對安倍充分的敬意，將採取充分因應措施。

岸田說：「安倍和我同期當選眾議員，當上國會議員後，兩人是同僚；自己身為閣僚時，有很多時間與安倍共事，兩人是好友。」（編輯：周永捷）1110708