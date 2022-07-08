安倍晉三遭槍擊 首相岸田文雄含淚譴責嫌犯卑劣蠻行[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遭槍擊。日本首相岸田文雄（圖）含淚對媒體表示，現在最重要的就是搶救安倍的性命。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市助選時遭槍擊，目前呈心肺功能停止狀態。日本首相岸田文雄含淚對媒體表示，現在最重要的就是搶救安倍的性命。他譴責嫌犯的卑劣蠻行。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分（台灣時間上午10時30分）左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時，遭一名41歲奈良縣男子山上徹也持槍從背後槍擊流血倒地。

安倍起初還有意識，後來呈現心肺機能停止的狀態。

岸田今天上午在日本東北助選，下午趕回東京，他下令所有在各地助選的閣僚（部長）立即趕回東京。岸田於下午2時45分左右在對於東京的首相官邸（行政中心）對媒體表示，安倍目前正在醫院接受醫療搶救，他由衷祈禱安倍能保住性命。

對於這次嫌犯的犯行，岸田表示，選舉是民主的根基，在選戰期間發生這樣的卑劣蠻行，他要做出最大的譴責。他說，政府會預想所有事態，並做好萬全的因應措施。

記者也問及這次的槍擊案是否影響到今後的政局的問題時，岸田表示，現在最重要的是搶救安倍的性命，目前不應去談對政局的影響。

多名日本防衛省（國防部）相關人士表示，嫌犯曾於2003年至2005年在海上自衛隊任職過。被警方以「涉嫌殺人未遂」逮捕的嫌犯對警方供稱，對安倍感到不滿，就是想殺掉安倍，才瞄準安倍槍擊的。

日本總務省消防廳表示，安倍的右頸部有槍傷、出血，左胸部有皮下出血的情況，如今呈現心肺停止的狀態。（編輯：高照芬）1110708