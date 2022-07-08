安倍晉三遇刺震驚全球 各國政要反應一次看

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫，各國政要紛表震驚，替安倍的安危祈禱。

● 台灣

總統蔡英文在臉書上說：「相信大家跟我一樣，同樣感到驚訝與不捨。台灣與日本同為民主法治國家，我要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。」

她還說：「安倍前首相不僅是我的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望我們的好朋友，能夠有平安的消息傳來。」

● 美國

國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「我無法表達我們對日本傳來有人試圖刺殺安倍首相的消息有多難過與關切。我們不清楚他的情況，我們知道他遭到槍擊。我們的心思和祈禱與他和他的家人同在，與日本人民同在。這是一個非常非常悲傷的時刻，我們正在等待來自日本的訊息。」

白宮發言人表示：「我們對於日本前首相安倍晉三遭遇暴力攻擊感到震驚與悲傷。我們正在密切追蹤相關報導，我們的心思與他的家人及日本人民同在。」

駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）發表聲明稱：「安倍是日本傑出的領導人，也是美國堅定不移的盟友。美國政府和美國人民為安倍的安危、他的家人以及日本人民祈禱。」

● 歐盟

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，他對這起「卑劣的攻擊案」感到「震驚、悲傷」。他在推特發文說，安倍晉三「是真朋友，是多邊秩序和民主價值的堅定捍衛者」。

● 英國

首相強生（Boris Johnson）說，這起槍擊案令他感到「驚駭不已」。強生推文說：「聽聞安倍晉三遭遇卑劣的攻擊，極度震驚和悲傷。」

● 法國

駐日本大使館對這起「可憎」的攻擊案表達關切，並慰問安倍及他的家屬。使館在推特表示：「法國大使館懷著激動驚愕的心情，得知前首相安倍在奈良遇到這起可憎的攻擊案。」

● 俄羅斯

俄國駐日本大使格魯金（Mikhail Galuzin）在使館推特官方帳號表示：「我們替前日本首相安倍晉三的安危祈禱，強烈譴責試圖奪走他生命的野蠻行動。」

● 中國

外交部發言人趙立堅表示：「我們注意到了這一突發事件並感到震驚，我們關注事態發展，希望安倍前首相脫離危險，早日康復。」

● 澳洲

新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在推特發文表示：「聽到日本前首相安倍晉三遭槍擊的消息深感震驚，我們此刻與他的家人以及日本人民同在。」

● 紐西蘭

總理阿爾登（Jacinda Ardern）在聲明中說：「聽到有關日本前首相安倍晉三的消息，我深感震驚。我就任總理後，他是我最早正式會見的領袖之一。他盡心盡力地履行自己的職責，態度大方又親切。我記得和他見面時，他問起我們當時剛失去的寵物，這只是個小小舉動，卻說明了他的為人。我向安倍夫人及日本人民表達慰問。這樣的事件震撼了我們所有人。」

● 菲律賓

外長馬納羅（Enrique Manalo）對此案表達「非常震驚哀傷」。他推文說：「我深表慰問並祈禱他早日康復。」

● 印尼

外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示：「身為20國集團（G20）輪值主席，我代表來參加會議的G20外長致上最深切的慰問，祈禱前首相安倍晉三早日康復。」

● 泰國

外交部長董恩（Don Pramudwinai）在曼谷對媒體表示：「總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）對前首相安倍晉三的遭遇感到非常震驚。帕拉育和安倍是好友，他們見過好幾次面，關係相對密切。」

● 馬來西亞

外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）在推特表示：「聽聞日本前首相安倍晉三遭遇這起悲慘的槍擊案，我深感震驚哀傷。馬來西亞政府和人民正祈禱他早日康復，並盼他的家人獲得撐過這次悲劇的力量。」

● 新加坡

總理李顯龍說，他對這次攻擊感到震驚，還說安倍是「新加坡的好朋友」。

李顯龍在臉書發文說：「得知日本前首相安倍晉三今早在奈良遭槍擊，我深感震驚。這是毫無意義的暴力行為。我才剛於5月造訪東京時與他共進午餐。我向安倍先生和他的家人表達慰問，並為他們祈禱。」

● 印度

總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示：「我親愛的朋友安倍晉三遭受攻擊，我深感哀傷。我們向他、他的家人和日本人民表達慰問，並替他們禱告。」（譯者：戴雅真、曾依璇/核稿：陳昱婷）1110708