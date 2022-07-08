安倍晉三遇刺身亡 莫迪哀痛宣布9日為全國哀悼日

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（中央社記者林行健新德里8日專電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊身亡，印度總理莫迪對此表示震驚與哀痛，宣布印度將於明天舉國哀悼一天。

安倍晉三上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良市幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子從背後持槍槍擊，流血倒地送醫，下午不治身亡，享壽67歲。

莫迪（Narendra Modi）聞訊在推特發文說：「我對摯友安倍晉三不幸身亡的震驚與悲傷，言語難以形容。」

他形容安倍為全球性的政治家、傑出的領袖以及卓越的行政官員，畢生致力於讓日本及世界成為更美好的地方。

之後，莫迪又接連發出多則推文，回顧他與安倍的友誼。

莫迪說，他早在擔任古茶拉底省省長之時就已認識安倍，安倍在經濟及全球事務上的洞察力令人印象深刻。

他也提到，印度與日本的關係是在安倍任內，提升至「特別戰略及全球夥伴」的地位。

安倍第1次出任首相時即曾訪問印度一次，在第2個首相任期間訪問印度3次，其中2次是受莫迪之邀到訪。莫迪則曾於2018年訪問日本，出席印度-日本年度高峰會議。

莫迪在今天下午發布的一則推文中說，他於今年5月赴日本參加「四方安全對話」（Quad）峰會時，再次與安倍就許多議題深談，殊不知竟是兩人最後一次會面，他與安倍的家人及日本人民同感哀悼。

為對安倍表示最崇高的敬意，莫迪宣布明天為全國哀悼日，各政府大樓的國旗降半旗，各政府部門當天也不舉辦官方歡慶活動。（編輯：黃自強）1110708