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安倍遭槍擊情況危急 李顯龍譴責無端暴力

2022/7/8 15:36
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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市助選時遭槍擊，目前情況危急。新加坡總理李顯龍對此感到震驚並譴責，「這是無端暴力行為」；馬來西亞外交部長也說，馬國政府及人民正為安倍祈禱。

日媒報導，安倍上午在奈良市助選時遭一名41歲奈良縣男子山上徹也持槍從背後槍擊，隨後流血倒地。安倍起初還有意識，後來呈現心肺機能停止的狀態。

李顯龍今天下午在臉書發文表示，對安倍遭槍擊的消息感到震驚，「這是無端暴力行為」。

李顯龍形容安倍是「新加坡的好朋友」，他正為安倍及其家人祈禱。

此外，馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）也推文表示，對安倍遇襲感到難過及震驚。馬國政府及人民正為安倍祈禱，希望他早日康復。

安倍遭槍擊後，原本在東北助選的日本首相岸田文雄立即趕回東京，隨後在官邸向媒體表示，安倍目前正在醫院搶救，他祈禱安倍能保住性命。

岸田也說，在選戰期間發生這樣的卑劣蠻行，他要做出最大的譴責。（編輯：周永捷）1110708

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