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安倍遇刺中國網友狂歡 相關話題占據微博熱搜

2022/7/8 15:35（7/8 16:26 更新）
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日本前首相安倍晉三遭槍擊，大量與安倍有關的話題盤據中國微博熱搜榜。（圖取自weibo.com）
日本前首相安倍晉三遭槍擊，大量與安倍有關的話題盤據中國微博熱搜榜。（圖取自weibo.com）
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（中央社記者吳柏緯上海8日電）日本前首相安倍晉三上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。在各界表達慰問之時，中國網友卻大肆狂歡，發表各式「慶祝」言論，大量與安倍有關的話題盤據微博熱搜榜。

安倍晉三遇刺的消息傳出後，隨即在中國的網路社群引發大量討論，截至下午3時，在微博的熱搜榜上前10名的話題中，有8項直接與安倍有關。眾多留言中雖然不乏有人發表關心或是試圖討論事件的文章，但更多的是「慶祝」、「狂歡」的言論。

據觀察，中國網友「幸災樂禍」的來源，大致分為兩個層面，一個是針對安倍本人，包含他曾經參拜靖國神社、多次發表友台言論的過往等；另一方面則是針對日本，包含規避戰爭責任、未向中國道歉等。

至於中國網友們「慶祝」的具體言論諸如「普天同慶」、「見證歷史」，也有人說「可惜不是昨天（7月7日）發生」、「請南京的朋友向先烈報告好消息」、「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（指辦喪事）」。

甚至有網友引用陳奕迅的歌曲「孤勇者」的歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」，大力稱讚槍手山上徹也，稱他為「抗日英雄」。

然而在一片「歡慶」的氛圍中，也有人發言呼籲網友回歸理性，不該幸災樂禍。

前環球時報總編輯胡錫進今天中午在個人的微博上表示，對於安倍遇刺一事表達同情，此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。他並以新聞工作者的身分呼籲「希望能有更多人理解並加入我的這個態度」。

胡錫進這篇貼文下方湧入超過1.4萬則留言，其中不乏有支持他網友，呼籲應冷靜與理性面對這起事件，然而更多的是謾罵與批評。這些言論不但批評安倍與日本，同時也稱胡錫進的行為「虛偽」。

據日媒報導，安倍的右頸部有槍傷、出血，左胸部有皮下出血的情況，送醫後呈現心肺停止的狀態。（編輯：陳沛冰）1110708

（圖取自weibo.com/huxijin）
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安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊，醫療直升機將他送至奈良縣立醫院急救。（共同社）
安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊，醫療直升機將他送至奈良縣立醫院急救。（共同社）
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