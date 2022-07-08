安倍晉三遇刺 蔡總統嚴厲譴責暴力不法行為

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（中央社記者溫貴香台北8日電）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。總統蔡英文第一時間感到震驚不捨，請外交部及駐日大使謝長廷向日本政府與安倍親屬表達關心與慰問，並嚴厲譴責暴力不法行為。

總統中午在臉書發文表示，剛才接見行程後，接獲日本安倍晉三前首相在行程中遭到槍擊的訊息，相信大家跟她一樣，同樣感到驚訝與不捨。台灣與日本同為民主法治國家，她要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。

總統蔡英文8日在臉書嚴厲譴責暴力行為。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

總統說，已請外交部和謝長廷向日本政府及安倍前首相的親屬，表達關心跟慰問之意，並且密切關注後續的發展。

總統表示，安倍前首相不僅是她的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望「我們的好朋友」，能夠有平安的消息傳來。（編輯：蘇龍麒）1110708