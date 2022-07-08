安倍晉三不治 謝長廷悲痛：沒想到上週是最後一面

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日本前首相安倍晉三（右）8日上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。駐日代表謝長廷表示（左），對於安倍逝世感到無限悲痛與不捨。（圖取自facebook.com/frankcthsiehfans）

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。駐日代表謝長廷表示，安倍一向對台灣友善，關心台灣的安危，對於安倍逝世感到無限悲痛與不捨。

謝長廷在臉書發文表示，「安倍晉三早上在奈良市遭受槍擊，剛剛宣布逝世於奈良醫科大學附屬醫院，令我們感到無限悲痛與不捨」。

他說，安倍一向對台灣友善，推動不少台日友好政策，對於台灣的安危，尤其關心，最近提出「台灣有事就是日本有事，也就是日美安保有事」的看法，很快成為日本政壇的共識，可見其智慧與遠見。

謝長廷表示，上週陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全去國會拜訪安倍，並邀請安倍到台灣訪問，安倍爽快允諾，萬萬想不到竟是最後一面。

謝長廷說：「安倍是台灣的重要好友，傳出被槍擊的第一時間，我們感覺如同兄弟中彈一般，他的逝世，對我們也如同親人過世一樣的悲戚。」

他祈禱安倍首相在天之靈安息，保佑日本與台灣，也向安倍家人表達真誠慰問之意。（編輯：周永捷）1110708