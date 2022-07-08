安倍晉三遭槍擊不治 蔡總統：台灣失去重要摯友

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日本前首相安倍晉三（右）8日上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。總統蔡英文（左）聞訊痛心遺憾地說，台灣失去一位重要摯友。圖為民進黨主席蔡英文2011年在台北國賓飯店，與日本前首相安倍晉三會晤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。總統蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並認為不僅是國際社會失去一位重要領袖，台灣失去一位重要摯友，政府譴責暴力不法行為。

總統府發言人張惇涵晚間發布新聞稿表示，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡總統聞訊後至感痛心遺憾，並代表政府及人民致以最深切的哀悼。

總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；台灣與日本同為民主法治國家，政府嚴厲譴責暴力不法行為。

張惇涵表示，安倍長年以來推動台日關係進展不遺餘力。尤其是，面對這兩年多全球疫情衝擊，大力奔走，促成日本政府捐贈台灣「友情疫苗」。面對近年國際與區域政經局勢變遷，安倍堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。

他並說，安倍不僅關切台灣的安全，更是堅定地與台灣站在一起，共同維護台海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

張惇涵表示，總統並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍的親屬致以誠摯哀悼。

總統認為，雖然安倍離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，「善的循環」不畏暴力，「善的循環」不會止息。（編輯：林興盟）1110708

日本前首相安倍晉三，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲。圖為去年中國暫停進口台灣鳳梨，安倍晉三在推特上發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來很好吃。（圖取自twitter.com/abeshinzo）