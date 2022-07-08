安倍晉三遇刺身亡 民眾黨、時代力量哀悼感念

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北8日電）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡享壽67歲。台灣民眾黨和時代力量齊聲表達沉痛哀悼，感念安倍晉三友台行為，盼台日仍保持堅定友誼。

民眾黨在臉書表示，安倍晉三是日本在位最久的首相，除了對中國態度堅定外，也非常重視台灣在區域內的角色，過去更多次公開發表挺台言論。

民眾黨指出，2018年花蓮大地震時，安倍晉三提筆寫下「台灣加油」，並且表示在這樣困難時刻，日本會跟「老朋友」台灣大家在一起，並提供全力協助；2021年台灣缺乏疫苗時，他努力促成日本捐贈AZ疫苗給台灣。

民眾黨也指出，安倍晉三卸任後在國策院舉辦的國際論壇上表達「台海有事等同日本有事」立場，且多次公開表達支持台灣加入多個國際組織；而安倍晉三遭槍擊震驚國際，民眾黨向日本朋友致上沉痛的哀悼，希望台日關係在未來依舊保持堅定友誼。

時代力量發布聲明指出，安倍晉三卸任後仍經常表達對台灣關心，先前台灣鳳梨等農產品遭中國政治干預禁止輸入後，安倍晉三透過社群為台灣鳳梨宣傳；去年國內本土疫情肆虐期間，更透過影響力，推動日本政府捐贈疫苗給台灣。

時力指出，安倍晉三在世時對台灣種種的友好舉動，時力感念於心，也十分遺憾台灣永遠失去這位令人敬重的挺台友人，再次表達對安倍晉三的感謝與敬意，並請安倍晉三的家人節哀。（編輯：林興盟）1110708