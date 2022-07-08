安倍晉三遇刺身亡 國民黨：致上最高哀悼與敬意

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊送醫，下午不治身亡。國民黨表示，謹向安倍晉三的家屬及日本政府，致上最高的哀悼與敬意，並嚴厲譴責所有不理性、違法的暴力行為。

日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。

國民黨主席朱立倫今天透過錄製影片，表達對安倍的哀悼之意。朱立倫說，安倍是台灣最重要友人，長期支持中華民國、台灣，對世界貢獻非常大，要向安倍家人及日本朋友表達最大哀悼，他同時也致電日本駐台代表，表達國民黨的哀悼。

前總統馬英九辦公室發出新聞稿表示，馬英九感到相當震驚與悲傷，願逝者安息，對於暴力行為再次表達譴責，並向安倍夫人與家屬表達最深切的哀悼之意。

國民黨發出新聞稿指出，民主社會的最高價值，應是理性、和平、非暴力的對話與討論，嚴正反對並嚴厲譴責任何形式的違法暴力行為。

國民黨表示，今天得知此消息非常沉痛，遺憾失去一位長期支持台灣的老朋友，除了表達深切的不捨，並期望真相早日水落石出，以慰安倍晉三的在天之靈，並還給家屬與世人一個交代。

國民黨說，安倍晉三生前對台日雙方的友好關係貢獻十足心力；他曾在2021年台灣本土疫情爆發、疫苗數量極度不足情況下，與其他自民黨國會議員，推動日本政府5度贈送AZ疫苗，共390萬劑予台灣，可謂一場及時雨。

國民黨強調，日本失去了一位有力的領導者、政治家，台灣則失去了一位好朋友。國民黨謹向安倍晉三的家屬及日本政府，致上最高的哀悼與敬意。（編輯：林克倫）1110708