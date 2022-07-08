安倍晉三日前甫應邀擬訪台卻驟逝 蘇嘉全：精神永留台日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊逝世，日前甫赴日本會晤安倍的台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，感到無限心痛與遺憾，安倍當時承諾在參院選後訪台，沒想到經此一別，從此天人永隔。

蘇嘉全表示，今天日本失去了一個偉大的政治家，而台灣也永遠失去了一個真摯的朋友，此刻台日人民的心情一樣沉痛、一樣不捨；他認為，雖然安倍已離我們而去，但安倍的精神將永留台日、世代傳承。

蘇嘉全6月底前往日本拜會日本台灣交流協會會長大橋光夫與日本政界人士，蘇嘉全今天透過新聞稿指出，他與安倍見面會談時，雙邊氣氛融洽而溫馨，當談到台灣各界友人正籌組安倍之友會時，安倍更承諾在參院選後研議訪台，沒想到經此一別，從此天人永隔。

蘇嘉全表示，安倍祖孫三代對台友好，安倍晉三的外祖父前首相岸信介與父親前外相安倍晉太郎都是堅持力挺台灣的友人，安倍尊崇故前總統李登輝，並力促李登輝於2001年4月訪日。2010年台灣松山機場與日本羽田機場直航時，安倍特以卸任首相身分搭乘首航班機訪台。

蘇嘉全表示，近年來安倍力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），安倍持續表示「台海有事、即日本有事」等友台言論，關心台灣國際參與與安全，對台灣的友好歷歷在目。他認為雖然安倍已離我們而去，但安倍的精神將永留台日、世代傳承。（編輯：蘇志宗）1110708