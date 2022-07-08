陳吉仲憶安倍晉三挺台灣鳳梨 推進台日農產交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊逝世。農委會主委陳吉仲在臉書貼上安倍晉三推廣台灣鳳梨的照片，強調中國暫停輸入台灣鳳梨時，安倍晉三用行動支持。（圖取自facebook.com/ChiChung.agri）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊逝世。農委會主委陳吉仲傍晚在臉書貼上安倍晉三推廣台灣鳳梨的照片，強調中國暫停輸入台灣鳳梨時，安倍晉三用行動支持，推進台日農產交流。

日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，經搶救下午仍不治身亡。

陳吉仲傍晚在臉書上指出，安倍前首相曾經作為日本戰後最年輕的首相，長期對台日農產交流推進不遺餘力，是台灣在國際上重要的夥伴。

他並說，去年中國暫停輸入台灣鳳梨的時候，日本朋友用實際行動支持台灣鳳梨，「安倍前首相更是率先跳出來大力推廣台灣鳳梨，和鳳梨開心合照的畫面至今仍深刻的烙印在我們心中」。

他最後說：「感念安倍前首相對台日關係的奉獻，我們會繼續維繫您努力建立的友誼。也願逝者安息，生者如斯。天上人間，我們都會想念您。」（編輯：陳政偉）1110708