安倍晉三離世 總統痛心遺憾民進黨深切不捨

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（中央社記者溫貴香台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。總統蔡英文今天表示，感到非常痛心遺憾，安倍是她認識十多年的老朋友，也是台灣最堅定的友人。民進黨也表示，安倍前首相是台灣最親近的好友，對他的離世感到深切不捨與痛心。

總統晚間在臉書發文表示，這些年來，台灣和日本攜手度過許多挑戰，建立深厚的友情，這當中都有來自安倍前首相的支持。記得當花蓮發生地震，安倍前首相親筆寫下「台灣加油」。當台灣的鳳梨遭受打壓，安倍前首相也向國際社會大力推薦台灣鳳梨。

總統說，台灣也不會忘記，去年台灣疫情嚴峻的時候，在安倍前首相的奔走下，收到來自日本政府的「友情疫苗」。

她表示，安倍前首相也一直非常關切台灣的安全議題。還記得今年3月，她和安倍前首相視訊會談的時候，他也再次提到「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」，讓人非常感動。

總統相信不只是她捨不得這位老朋友，許多台灣人民也都因為失去最堅定支持台灣的友人而感到悲傷。

民進黨晚間發布新聞稿表示，安倍前首相是台灣最親近的好友，對他的離世感到深切不捨與痛心，並要向安倍前首相的家屬，與日本人民致上最深的哀悼，並盼日本人民度過此艱難的時刻，祈願日本平安。

民進黨舉例安倍多次為台灣仗義執言，包括明確支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、WHO等國際組織。最近也提出「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事」，一直與台灣站在一起。

民進黨指出，安倍不只是在政治上力挺台灣，更是在日常生活中處處展現對台灣的真摯友誼，如同親人一樣，處處替台灣奔走出力。包括2021年台灣遭遇疫情時，安倍也與日本朝野合作，促成日本捐贈台灣AZ疫苗，台灣人民對此都感念在心；同年台灣鳳梨被中國禁運，更在社群軟體幫忙行銷，讓台日之間從311地震，一路到疫情，持續「善的循環」。

民進黨表示，安倍前首相也是民進黨長久以來最溫暖的友人，包括在2010、2011年訪台時與民進黨主席蔡英文會面，在蔡英文擔任總統後，兩人用視訊方式進行歷史性的對談，安倍並在會談中提到再度訪台的願望，兩人並多次在推特上互相留言，不管是地震、颱風、疫情，台日都攜手一起度過難關。

民進黨表示，安倍前首相對區域的民主發展及和平穩定有高度的貢獻，民進黨要再度致上最深的感謝、敬意與不捨，盼台日友好繼續在安倍前首相奠定的強韌基礎上繼續深化。（編輯：楊蘭軒）1110708