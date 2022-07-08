前駐日代表憶安倍「巧遇」智慧 讚最偉大首相

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（中央社記者王揚宇、溫貴香、賴于榛台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊身亡，享壽67歲。前駐日代表羅福全分享安倍透過家人細膩安排在餐廳「巧遇」的政治智慧，讓沒有邦交的台日關係能大步躍進，並盛讚安倍晉三是日本戰後最偉大首相。

日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡，震驚國際社會。

台灣與日本未有正式邦交關係，安倍晉三在處理台日關係上有其獨到之處，媒體曾報導，故總統李登輝、2015年代表民進黨參選總統的蔡英文，造訪日本時就曾在飯店與安倍「不期而遇」。

與安倍晉三有多年交情、高齡近90歲的羅福全接受中央社訪問回憶起安倍的「政治智慧」時透露，安倍晉三擔任首相時，邀請他到故鄉家裡作客，並由安倍的母親設宴款待。

當時礙於安倍晉三的日本首相身分，無法和他見面，但仍透過細膩的「安排」，讓兩人在吃飯的地方「突然巧遇」。

安倍晉三的外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作都曾出任首相，羅福全不僅給安倍晉三很高評價，更認為他應該是日本戰後民意最高、最偉大的首相；而且與其他首相相比，安倍更關心台灣、跟台灣很「親」。

關於安倍對台灣的關心，行政院發言人羅秉成晚間指出，安倍晉三多次以行動力挺台灣，像是去年疫情嚴峻時，大力促成日本政府捐贈疫苗給台灣；還曾說，「台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事」。

羅秉成表示，面對中國無理打壓台灣鳳梨，安倍晉三也立即在社群網站分享與台灣鳳梨的合照，支持台灣農產品，更曾發表「台灣有事，就等於日本有事」的言論公開支持台灣，每一次的相挺相助，都讓台灣人倍感溫暖。

羅秉成也指出，安倍晉三多次來到台灣，與台灣政界和民間都有非常密切的往來，情誼深厚，對於台海周邊情勢和中國對區域安全的威脅也最為了解。

談起此次槍擊案，羅福全認為，應是偶發事件，因為在日本，很少人對安倍晉三有所批評，因此讓人感到非常意外，之後就看日本政府的調查。

此外，台灣制憲基金會董事長辜寬敏也透過新聞稿表示，2011年安倍晉三第2度來訪台灣時，曾與安倍先生進行晚宴；10年後，國際局勢出現天翻地覆改變，日本在安倍這些年的極力倡議下，越來越重視台灣與日本間的聯繫。

辜寬敏指出，安倍前首相更喊出「台灣有事就是日本有事」的劃時代性言論，感佩安倍作為一名政治家的擔當與勇氣，並緬懷與感念安倍對台灣的仗義執言。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110708