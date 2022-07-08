賴清德憶安倍晉三：深化台日友好關係將成為我們使命

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（中央社記者溫貴香台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊後不治，享壽67歲。副總統賴清德晚間表示，安倍晉三曾說，台灣若需要任何支援，日本都願意提供；謝謝安倍前首相為台日關係付出的努力，持續深化台日友好關係將成為我們的使命。

賴副總統晚間透過臉書說，「很遺憾，還是沒有等到好消息，台灣的好朋友安倍晉三前首相在今天下午不幸離世」，願逝者安息，也請外交部代為傳達對安倍前首相家屬最深切的慰問之意。

副總統說，想起好友安倍前首相過往與台灣的情誼，讓人感到格外痛心。要再一次嚴厲譴責暴力行為，不論任何目的，都不允許以如此激烈手段表達訴求。

賴副總統指出，「在這個艱困時刻，台灣若需要任何支援，日本都願意提供」，這是2016年台南大地震發生時，時任日本首相的安倍晉三向台灣人民表達慰問的言語；當時日本不只在地震發生後，立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資。

副總統說，他當時擔任台南市長，對於安倍首相的支持，銘感在心；他也堅信，往後不論身處任何崗位，台日友誼的維持與深化，是我們這一輩人的共同使命。

副總統表示，此後不論2018年花蓮地震，安倍首相手寫「台灣加油」字版送暖，或是卸任後不畏壓力發表「台灣有事，等同日本有事」挺台言論，點點滴滴都溫暖著台灣人。這也代表，我們失去的不只是一位長期守護區域安定的國際領袖，更是失去一位愛台、挺台的好朋友。

賴副總統說，謝謝安倍前首相為台日關係付出的努力，「持續深化台日友好關係」已是兩國官方與民間最大共識，並將成為我們的使命；永遠懷念他的溫暖，記得他寫下的「台灣加油」，並繼續為台日關係努力。（編輯：楊蘭軒）1110708