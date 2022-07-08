泉裕泰悼安倍：盼您與李登輝總統 在天上守候日台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北8日電）日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰晚間表示，安倍晉三前首相不幸過世令他遭受強烈打擊；衷心為安倍前首相在天之靈祈禱：「希望您在天上與您尊為大師的李登輝前總統，一起為日本與台灣強力守候」。

泉裕泰晚間在日台交流協會臉書以「關於安倍晉三前首相逝世一事」為題撰文表示，安倍晉三前首相不幸過世了。「來得突然且悲傷的消息，令我遭受強烈的打擊」；他說，對安倍前首相的槍擊，就是對大家最珍惜的民主主義的槍擊，這是絕不容允許的。

泉裕泰說，安倍前首相是一位擁有宏觀國際視野，及卓越戰略思考的傑出政治家及戰略家。總是關心台灣的前途，在國內外積極為台灣發聲，對台灣而言是一位無可取代的真摯友人。

泉裕泰指出，「台灣有事就是日本有事」，最初說出這句話的就是安倍前首相。很多台灣朋友對這突來的訃告，就如同自家的事一樣感到悲傷，並獻上祈禱。

他回憶說，去年12月，安倍前首相在向台灣的演講時曾說：「要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，我們有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力」。

泉裕泰指出，安倍前首相這番鼓舞人心的話，現在也再次刻印在大家心中，突然要當送行者的我們、比此前更深信民主的未來；「我們會繼承您此生對日本與台灣的奉獻、確實傳承您的遺志」，為讓日台繼續作世上最強的「民主鄰居」而竭盡全力。

泉裕泰說，衷心為安倍前首相在天之靈祈禱：日台處在這動盪時局的此刻，「希望您在天上與您尊為大師的李登輝前總統，一起為日本與台灣強力守候」。

此外，美國在台協會（AIT）晚間也在臉書發文指出，對日本前首相安倍晉三去世的消息深感悲痛，他的逝世是深刻而無以替代的損失。「我們向安倍前首相的家人、親友，以及全日本人民表達最衷心而深切的哀悼」。（編輯：楊蘭軒）1110708