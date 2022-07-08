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安倍晉三遇刺
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安倍晉三演說沒站選舉車 維安對槍擊無防範導致慘劇

2022/7/8 21:45（7/8 22:24 更新）
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日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，隨後倒地流血。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，隨後倒地流血。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊身亡，維安引發質疑。日媒分析，安倍沒有站上選舉車發表演說，安保人員對於被保護者可能受到槍擊的認知不足，以及行程安排倉促導致不幸。

「產經新聞」報導，競選期間的街頭演說是吸引選民的重要機會，但也因為到訪的群眾人數難以事先掌握，維安多少會因此受限。然而，身為前首相的安倍晉三

安倍晉三小檔案

出生：1954921日

學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學

主要經歷：
2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相
2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相
2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相
2015年 連任自民黨總裁並連任首相
2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡

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照理說應該享有「第一流」的安保規格，發生槍擊案令人質疑事前準備工作不足。

安保公司CCTT代表小山內秀友解釋競選活動的維安難題。他表示，候選人想要盡可能近距離接觸選民，若是架設柵欄或路障阻礙可疑人士接近，就會讓選民產生距離感，因此通常不會使用。

但這也導致安倍晉三今天幾乎就是站在人群中演說，而遭到凶嫌近距離槍擊。

另一方面，由於日本槍枝管制嚴格，小山內秀友表示，特勤人員在設想被保護對象遭到攻擊的情況時，通常都是思考刀械或鈍器一類物品。儘管仍有接受相關訓練，但槍擊不會被優先設想。

他指出，相較下，在民眾可以擁槍的美國，重要人物舉辦演說時，不僅會進行交通管制，還會封鎖周邊建物的窗戶，避免成為發動槍擊案的制高點，這類防護工作做得相當徹底。在民眾可以近距離接觸重要人物的場合，更是會事先檢查隨身物品。但這些在日本都很難做到。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

另外，行程安排過於倉促也會導致維安疏漏。根據自民黨的奈良縣辦公室，安倍晉三今天的演說行程是在「昨天傍晚」才敲定，他原定前往長野縣助選。

安保公司SAFETY PRO社長佐佐木保博指出，一般來說，為了確保場地周邊不會成為可疑人士的藏身處，會在前一天先前往勘查，這次的事前準備並不充分。

此外，安倍晉三今天上午直接站在道路上一個高40公分的小台子上演說。然而，在預期會有大量觀眾到場的情況下，應該準備選舉車，讓演說者站在車上發表演說，民眾才有辦法清楚看到演說者的臉，這種方式也更加便於維安。

一名參與過多次競選活動的人士表示，這應該要在事前與警方打聲招呼，「安倍為何會用這種方式演說，很令人感到疑惑」。

報導指出，儘管受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和猛暑影響，政治人物發表演說都會儘量選擇群眾不會聚集在一起、可以遮陰的寬廣場地，因此選擇有限，但若有充分準備，這起慘案應仍有機會避免。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110708

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）
警方表示，凶嫌山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。（圖取自twitter.com/nhk_news）
警方表示，凶嫌山上徹也使用的是一把土製武器，並疑似用黑色的筒狀物隱藏凶器。（圖取自twitter.com/nhk_news）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
安倍晉三8日遭槍擊送醫不治，民眾在事發地點奈良街頭獻花表達哀悼。（共同社）
安倍晉三8日遭槍擊送醫不治，民眾在事發地點奈良街頭獻花表達哀悼。（共同社）
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