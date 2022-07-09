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槍擊安倍晉三 凶嫌前一天也參加安倍助選活動

2022/7/9 12:00
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三昨天遭41歲的山上徹也槍擊身亡，據知山上也參加了安倍7日在岡山縣的助選活動，可能一直跟蹤著安倍晉三。

安倍8日上午在奈良街頭助選發表演說時遭人持槍槍擊，凶嫌山上徹也當場遭到逮捕。他在接受警方調查時坦承犯行。

日本MBS NEWS報導，安倍晉三7日在岡山縣參加助選活動，山上徹也接受審訊時表示，「我也去了岡山」。警方認為山上徹也可能一直追蹤安倍晉三的行程，正朝此方向展開調查。

「每日新聞」報導，據知山上徹也在京都一家工廠任職，負責駕駛堆高機搬運貨物，但因為擅自曠職於今年5月辭職。工廠負責人表示，山上在工作上沒有問題，對他槍擊安倍感到震驚。

負責人指出，山上徹也在大阪的人力派遣公司登記，於2020年10月到工廠任職，截至離職前工作約1年半。他每週上班5天，從奈良的自家開車通勤。

負責人表示，山上先前的工作態度沒有問題，但從今年4月中旬開始多次擅自曠職，上司在5月連休前詢問他曠職原因，山上表達辭職意願，在消化了帶薪假期後，於5月15日正式離職。

日本媒體報導，奈良縣警方在事發5小時後前往山上的住家搜查，起出數把與留在犯案現場類似的槍枝。他的住宅位於案發現場東南方約3公里處，是一棟33年的8層樓建築，月租金4萬日幣。

據知山上於1999年畢業於奈良當地高中，2002年任職於海上自衛隊，部署於廣島縣吳基地，2005年離職。他在海上自衛隊受訓時，曾學過操作槍枝，以及槍枝的組裝和分解。

另一方面，案發現場附近從昨夜起設立獻花台，今天上午有許多人到訪，靜靜雙手合十悼念。（譯者：戴雅真）1110709

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