不滿母親沉迷宗教破產 凶嫌遷怒安倍痛下殺手

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（中央社奈良/東京9日綜合外電報導）日本媒體今天引述警方報導，殺害前首相安倍晉三的凶嫌山上徹也認為，安倍和一個宗教團體有關，而山上怪罪這個團體害他母親破產，因此他花費數月時間計劃這次刺殺行動。

山上徹也現年41歲，待業中，他被確認是電視一再重播畫面中從後方不動聲色接近安倍的凶嫌。

路透社根據鄰居的描述報導，山上的性情孤僻，即使有人與他交談，他也不回應。

日本共同社引述調查人員的話報導，山上認為安倍曾經推廣某個宗教團體，而他的母親就是為了捐獻給這個團體以致破產。

共同社和其他日本媒體引述山上告訴警方的話說：「我母親沉迷於一個宗教團體，我怨恨這個團體。」報導並未透露團體名稱。

法新社報導，奈良縣警察本部長鬼塚友章今天承認，事發時對安倍採取的維安工作有「無可否認」的漏洞，他並承諾會加以調查。

日本的暴力犯罪不多，又有嚴格的槍械管制法律，因此地方競選活動的維安相對比較鬆弛。

不過，基於安倍的公開形象，外界仍質疑他的維安措施過於鬆懈。

鬼塚友章今天晚間告訴記者：「我認為，無可否認地，我們為前首相安倍採取的保衛和安全措施有問題。」

鬼塚說：「我們的當務之急，是進行徹底調查，以釐清當時的情況。」（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110709